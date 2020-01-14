Ümit Özat'a gözaltı şoku

Gençlerbirliği eski teknik direktörü Ümit Özat, İstanbul'da gözaltına alındı.

Gençlerbirliği teknik direktörü olduğu dönemde Antalyaspor deplasmanı dönüşü havaalanında kulübün kongre üyesi ve taraftarı Mehmet Soylu'ya saldırdığı ve tehdit ettiği gerekçesi ile açılan davaya katılmayan Ümit Özat'ın hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesince çıkarılan 15 Aralık 2019 tarihli yakalama kararı gereği Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan Ümit Özat'ın savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Gençlerbirliği'ni 1'nci lige düşüren teknik direktör olarak tarihe geçen Ümit Özat havaalanındaki saldırı öncesinde de Mehmet Soylu'ya sosyal medya hesapları üzerinden hakaret etmişti.

15 yaşındaki oğlunun yanında saldıraya uğrayan Mehmet Soylu, konuyu mahkemeye taşımış, hem hakaret hem de saldırı suçlamalası ile dava açmıştı. Davanın şu ana kadar hiç bir duruşmasına katılmayan Ümit Özat hakkında mahkeme yakalama kararı çıkarmıştı. Özat'ın Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'a yaptığı hakaret ve iftiralardan dolayı da davası sürüyor. Şu an Bosna Hersek kulüplerinden Celik Zenica'yı çalıştıran Özat'ın o davalara da katılmadığı öğrenildi.

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