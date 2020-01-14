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C Blok Özel Bölüm bu akşam 20.00'da
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C BLOK ÖZEL BÖLÜM BU AKŞAM 20.00'DA

C Blok ekibimiz bu hafta katılım gösteremiyor. Fakat biz en kaliteli yayınları Klasspor TV izleyenleriyle buluşturmaya devam ediyoruz.

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Gençlerbirliği'ne dair çok özel belgesel "Döğüşenler Var Bu Havalarda", C Blok gününde, C Blok saatinde sizlerle. Sakın kaçırmayın...

https://goo.gl/XaPmpu Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz.

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