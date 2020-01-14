Yaşamkent İlkerspor'dan büyük başarı

Yaşamkent İlker Spor Kulübü U14 Futbol takımı, 14 galibiyetle toplam 42 puan aldı. Bu maçlarda 115 gol atıp, sadece 5 gol yedi. Grup maçlarına damga vuran gençler, Ankara play off maçlarında ise 13 gol atıp sadece 4 gol yedi ve toplam 12 puanla grubunu birinci olarak tamamlayarak Başkent’i temsil etme hakkı elde etti.