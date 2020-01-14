Yaşamkent İlkerspor'dan büyük başarı

Yaşamkent İlker Spor Kulübü U14 Futbol takımı, 14 galibiyetle toplam 42 puan aldı. Bu maçlarda 115 gol atıp, sadece 5 gol yedi. Grup maçlarına damga vuran gençler, Ankara play off maçlarında ise 13 gol atıp sadece 4 gol yedi ve toplam 12 puanla grubunu birinci olarak tamamlayarak Başkent’i temsil etme hakkı elde etti.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.