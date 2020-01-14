﻿
Yaşamkent İlkerspor'dan büyük başarı
﻿
Site İçi Arama
﻿

YAŞAMKENT İLKERSPOR'DAN BÜYÜK BAŞARI

Yaşamkent İlkerspor'dan büyük başarı

Yaşamkent İlker Spor Kulübü U14 Futbol takımı büyük bir başarıya imza attı ve grup maçlarında çıktığı 14 maçı da galibiyetle kapattı.

415 Okunma

Yaşamkent İlker Spor Kulübü U14 Futbol takımı, 14 galibiyetle toplam 42 puan aldı. Bu maçlarda 115 gol atıp, sadece 5 gol yedi. Grup maçlarına damga vuran gençler,  Ankara play off maçlarında ise 13 gol atıp sadece 4 gol yedi ve toplam 12 puanla grubunu birinci olarak tamamlayarak Başkent’i temsil etme hakkı elde etti. 

ETİKETLER
Etimesgut Belediyespor haftalar sonra galip
Nordfeldt imzaladı
Haftanın Nabzı'nda kulüplerin durumları değerlendirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti
Ümit Özat'a gözaltı şoku
C Blok Özel Bölüm bu akşam 20.00'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿