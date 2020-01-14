Hentbolda Türkiye Kupası için mücadele zamanı...

Hentbol erkekler ve kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının heyecanı başlıyor.
Çeyrek finalde ilk maçlar 14-15-16 Ocak ve 5 Şubat tarihlerinde, rövanşları ise 4-5 ve 12 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Program şöyle...
|
KADINLAR TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL 1. MAÇ
|
TARİH
|
SAATİ
|
A TAKIMI
|
B TAKIMI
|
SALONU
|
TV
|
15.01.2020
|
18.00
|
|
Mardin Büyükşehir Başak
|
GMK Atatürk
|
|
15.01.2020
|
17.00
|
Kastamonu Bld.
|
Görele Bld. SK
|
Atatürk
|
|
15.01.2020
|
16.00
|
İzmir B.Bld. GSK
|
Yalıkavakspor
|
Celal Atik
|
TRT Spor 2
|
16.01.2020
|
16.00
|
Muratpaşa Bld.
|
Üsküdar Bld.
|
S.Evcilmen
|
TRT Spor 2
|
|
|
|
|
|
|
ERKEKLER TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL 1. MAÇ
|
TARİH
|
SAATİ
|
A TAKIMI
|
B TAKIMI
|
SALONU
|
TV
|
14.01.2020
|
16.00
|
İzmir B.Bld. GSK
|
Güneysu SK
|
Celal Atik
|
TRT Spor 2
|
15.01.2020
|
17.00
|
Spor Toto SK
|
Beykoz Bld. GSK
|
THF
|
|
15.01.2020
|
17.00
|
Nilüfer Bld. SK
|
Seyhan Bld. SK
|
Üçevler
|
|
05.02.2020
|
19.00
|
Beşiktaş Aygaz
|
Göztepe
|
S. Seba
|
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