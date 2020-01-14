﻿
Hentbolda Türkiye Kupası için mücadele zamanı...
﻿
Site İçi Arama
﻿

HENTBOLDA TÜRKİYE KUPASI İÇİN MÜCADELE ZAMANI...

Hentbolda Türkiye Kupası için mücadele zamanı...

Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçları başlıyor.

345 Okunma

Hentbol erkekler ve kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının heyecanı başlıyor.

Çeyrek finalde ilk maçlar 14-15-16 Ocak ve 5 Şubat tarihlerinde, rövanşları ise 4-5 ve 12 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Program şöyle...

KADINLAR TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL 1. MAÇ

TARİH

SAATİ

A TAKIMI

B TAKIMI

SALONU

TV

15.01.2020

18.00

 

Mardin Büyükşehir Başak

GMK Atatürk

 

15.01.2020

17.00

Kastamonu Bld.

Görele Bld. SK

Atatürk 

 

15.01.2020

16.00

İzmir B.Bld. GSK 

Yalıkavakspor

Celal Atik

TRT Spor 2

16.01.2020

16.00

Muratpaşa Bld.

Üsküdar Bld.

S.Evcilmen 

TRT Spor 2

 

 

 

 

 

 

ERKEKLER TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL 1. MAÇ

TARİH

SAATİ

A TAKIMI

B TAKIMI

SALONU

TV

14.01.2020

16.00

İzmir B.Bld. GSK

Güneysu SK

Celal Atik

TRT Spor 2

15.01.2020

17.00

Spor Toto SK

Beykoz Bld. GSK

THF

 

15.01.2020

17.00

Nilüfer Bld. SK

Seyhan Bld. SK 

Üçevler

 

05.02.2020

19.00

Beşiktaş Aygaz

Göztepe

S. Seba

 
ETİKETLER
Etimesgut Belediyespor haftalar sonra galip
Nordfeldt imzaladı
Haftanın Nabzı'nda kulüplerin durumları değerlendirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti
Ümit Özat'a gözaltı şoku
C Blok Özel Bölüm bu akşam 20.00'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿