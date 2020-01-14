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Alt Ligler bugün 15.00'da
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ALT LİGLER BUGÜN 15.00'DA

Alt liglerde mücadele eden Ankara takımları bu programda konuşuluyor.

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TFF 2. Lig ve 3. Lig'de devre arası sona erdi ve geçtiğimiz hafta ilk karşılaşmalar yapıldı. Peki Ankara temsilcilerimiz ikinci yarıya nasıl başladı ve ikinci devrenin ikinci haftasında kimlerle mücadele edecek? Bak Spor, Etimmesgut Belediyespor ve Altındağ Belediyespor'un puanlarını yükseltmesi, Ankara Demirspor'un liderliğini sürdürmesi, Hacettepespor'un evinde yaşadığı mağlubiyet, Çankaya FK'nın Buca mağlubiyeti ve Bölgesel Amatör Lig'le Bayram Akyer Süper Amatör Ligi'ne dair gelimeler bugün 15.00'da Klasspor TV ekranlarında sizlerle. Sakın kaçırmayın..

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