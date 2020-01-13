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Konyaspor maçı biletleri bugün satışa sunuldu
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KONYASPOR MAÇI BİLETLERİ BUGÜN SATIŞA SUNULDU

Konyaspor maçı biletleri bugün satışa sunuldu

Ankaragücü'nün Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 18. haftasında Eryaman Stadyumu’nda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçı biletleri bugün satışa sunuldu.

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Bilet fiyatları şu şekildedir...

GÜNEY TRİBÜN KALE ARKASI (Gecekondu): 10 TL

KUZEY TRİBÜN KALE ARKASI (Bekar Evi Çocukları): 10 TL

DOĞU TRİBÜN (Maraton): 15 TL

BATI TRİBÜN (Sağ kapalı - sol kapalı): 15 TL

MİSAFİR TRİBÜN: 13 TL

VIP: 150 TL
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Aga
13 Ocak 202020:11
Başkan vip biletlerini bin lira yapın nasıl olsa bizim taraftarımız oraya giremiyor istanbul hayranları bu parayı rahat öder çünkü onlar maça Ankaragucunun yenilmesini isteyerek maça geliyor.
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