Gençlerbirliği kalecisini buldu

Süper Lig'de ilk yarıyı 18 puanla kapatan Gençlerbirliği'nde merakla beklenen yabancı kaleci arayışı son buldu. İngiltere Championship takımlarından Swansea'de forma giyen İsveçli Kristoffer Nordfelt ile prensipte anlaşıldı. Resmi açıklamanın birkaç güne kadar yapılması bekleniyor.
KRİSTOFFER NORDFELT KİMDİR?
Uyruk: İsveç
Yaş: 30
Mevki: Kaleci
Boyu: 1.90
Oynadığı kulüpler: Brommapojkarna, Heerenveen, Swansea
İsveç Milli takım formasını 11 kez giyen Nordfelt, bu sezon Swansea'de lig maçına çıkmadı. Swansea ile bu sezon 3 EFL Cup, 1 FA Cup maçında kaleyi korudu.
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