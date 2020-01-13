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Gençlerbirliği kalecisini buldu
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GENÇLERBİRLİĞİ KALECİSİNİ BULDU

Gençlerbirliği kalecisini buldu

Gençlerbirliği'nde kaleci arayışı sona erdi. Swansea forması giyen Nordfelt ile prensipte anlaşıldı.

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Süper Lig'de ilk yarıyı 18 puanla kapatan Gençlerbirliği'nde merakla beklenen yabancı kaleci arayışı son buldu.  İngiltere Championship takımlarından Swansea'de forma giyen İsveçli Kristoffer Nordfelt ile prensipte anlaşıldı. Resmi açıklamanın birkaç güne kadar yapılması bekleniyor. 

KRİSTOFFER NORDFELT KİMDİR? 

Uyruk: İsveç 

Yaş: 30 

Mevki: Kaleci 

Boyu: 1.90 

Oynadığı kulüpler: Brommapojkarna,  Heerenveen, Swansea 

İsveç Milli takım formasını 11 kez giyen Nordfelt, bu sezon Swansea'de lig maçına çıkmadı. Swansea ile bu sezon 3 EFL Cup, 1 FA Cup maçında kaleyi korudu.  

 
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