CBL Ankara’da 8. Haftanın Ardından

Normal sezon gruplarında oynanan ikinci haftayı Türkiye Petrolleri, TC. SSB, Havelsan, TCDD, Roketsan, Tusaş ve Man takımları galibiyetle kapattı. TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynanan 8. hafta maçları sonunda geçen yılın Türkiye Şampiyonu Türk Telekom takımını 99-57 mağlup eden Roketsan “Haftanın Takımı” oldu. Roketsan takımının Antrenörü Gökhan Üstüner “Haftanın Antrenörü” seçilirken yine aynı takımda yer alan Kemal Kar ise 30 dakika sahada kaldığı maçta 27 sayı-4 ribaund-7 asist-1 top çalmalık performansı ile 32 verimlilik puanına imza attı ve “Haftanın Oyuncusu” oldu.
Haftanın beşinde ise şu isimler yer aldı;
Levent Eren (TC.SSB)
Emirhan Taş (Türkiye Petrolleri)
Yiğit Çömez (Havelsan)
Akın Yılmaz (Tusaş)
Berkay Berk (Limak Holding)
Haftanın En Farklı Kazanan Takımı: Roketsan (99-57)
Haftanın En Fazla Ribaund Alan Takımı: TCDD (71)
Haftanın En Çok Asist Yapan Takımı: Roketsan (29)
Haftanın En Çok Top Çalan Takımı: Türkiye Petrolleri (25)
Haftanın En Fazla Hızlı Hücumdan Sayı Üreten Takımı: Roketsan (36)
En Fazla Blok Yapan Takım: TC. SBB (5)
8.Hafta Maç Sonuçları
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