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Haftanın Nabzı bu akşam 20.00'da
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HAFTANIN NABZI BU AKŞAM 20.00'DA

Haftanın Nabzı'nda Ankara takımları konuşuluyor...

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Süper Lig ve 1. Lig'de devre arası kamp çalışmaları devam ederken Başkent ekiplerinde hareketlilikler yaşanıyor. Ankaragücü, transfer tahtasını açabilecek mi? Dosyaların kaçı halledildi? Gençlerbirliği'nde neler yaşanıyor? Osmanlıspor ve Keçiörengücü'ndeki son gelişmeler... Hepsi ve daha fazlası bu akşam Klasspor TV 'de. Kaçırmayın...

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