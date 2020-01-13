Haftanın Nabzı bu akşam 20.00'da

Süper Lig ve 1. Lig'de devre arası kamp çalışmaları devam ederken Başkent ekiplerinde hareketlilikler yaşanıyor. Ankaragücü, transfer tahtasını açabilecek mi? Dosyaların kaçı halledildi? Gençlerbirliği'nde neler yaşanıyor? Osmanlıspor ve Keçiörengücü'ndeki son gelişmeler... Hepsi ve daha fazlası bu akşam Klasspor TV 'de. Kaçırmayın...

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