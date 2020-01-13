Ankara takımları bu hafta ne yaptı?

Hacettepespor, 2. Lig Beyaz Grupta 18'inci hafta maçında Afjet Afyonspor'u ağırladı. Rakibine Aykut Uluç'un 7'inci dakikada attığı gol ile 1-0 yenilen Hacettepe, 23 puanda kaldı ve 12'inci sıraya geriledi.
Başkent Akademi FK ise, 2. Lig Beyaz Grupta son sırada yer alan Şanlıurfaspor'a konuk oldu ve deplasmanda 4-1 galip gelerek, lige iyi başladı. 18 puana yükselen BAKspor, son 5 maçında 3'üncü galibiyetini elde etti. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen BAK, Yusuf Güzel (KK), Ömer Bozan, Zeki korkmaz ve Ahmet Sun'un golleriyle maçı farklı kazandı.
2.Lig Kırmızı grupta ilk devreyi lider kapatan Ankara Demirspor, BB Bodrumspor'u deplasmanda 2-0 ile geçmesini bildi. Golleri Serdar Eylik ve Tahir Babaoğlu kaydetti. 39 puana yükselen mavi beyazlılar, Bandırmaspor'un 2 puan önünde liderliğini devam ettiriyor.
Kırmızı grupta yer alan bir diğer Ankara ekibi Etimesgut Belediyespor ise, Burak Çolak'ın attığı gol ile Niğde Anadolu deplasmanından 3 puanla döndü ve 21 puana yükselerek 12'inci sıraya çıktı.
3.Lig 1.Grupta yer alan Çankaya FK, Cİ Group Buca'ya kendi evinde 1-0 kaybetti. 23 puanda kalan Çankaya FK, üst üste 3'üncü mağlubiyetini aldı.
3.Lig 3.grupta çıkış arayan Altındağ Belediyespor, kendi sahasında Gölcükspor'u 3-2 ile geçti. Galibiyet gollerini Alihan Aydın, Fatih Karslı ve Murat Torun kaydetti. 22 puana çıkan Altındağ, son 3 maçında 7 puan topladı ve ateş hattından uzaklaştı.
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