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Ankara takımları bu hafta ne yaptı?
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ANKARA TAKIMLARI BU HAFTA NE YAPTI?

Ankara takımları bu hafta ne yaptı?

2'inci ve 3'üncü ligde devre arası sona erdi ve heyecan yeniden başladı. Başkent temsilcileri, 2'inci yarının ilk haftasında başarılı sonuçlar aldı.

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Hacettepespor, 2. Lig Beyaz Grupta 18'inci hafta maçında Afjet Afyonspor'u ağırladı. Rakibine Aykut Uluç'un 7'inci dakikada attığı gol ile 1-0 yenilen Hacettepe, 23 puanda kaldı ve 12'inci sıraya geriledi. 

Başkent Akademi FK ise, 2. Lig Beyaz Grupta son sırada yer alan Şanlıurfaspor'a konuk oldu ve deplasmanda 4-1 galip gelerek, lige iyi başladı. 18 puana yükselen BAKspor, son 5 maçında 3'üncü galibiyetini elde etti. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen BAK, Yusuf Güzel (KK), Ömer Bozan, Zeki korkmaz ve Ahmet Sun'un golleriyle maçı farklı kazandı.  

2.Lig Kırmızı grupta ilk devreyi lider kapatan Ankara Demirspor, BB Bodrumspor'u deplasmanda 2-0 ile geçmesini bildi. Golleri Serdar Eylik ve Tahir Babaoğlu  kaydetti. 39 puana yükselen mavi beyazlılar, Bandırmaspor'un 2 puan önünde liderliğini devam ettiriyor. 

Kırmızı grupta yer alan bir diğer Ankara ekibi Etimesgut Belediyespor ise, Burak Çolak'ın attığı gol ile Niğde Anadolu deplasmanından 3 puanla döndü ve 21 puana yükselerek 12'inci sıraya çıktı.  

3.Lig 1.Grupta yer alan Çankaya FK, Cİ Group Buca'ya kendi evinde 1-0 kaybetti. 23 puanda kalan Çankaya FK, üst üste 3'üncü mağlubiyetini aldı.  

3.Lig 3.grupta çıkış arayan Altındağ Belediyespor, kendi sahasında Gölcükspor'u 3-2 ile geçti. Galibiyet gollerini Alihan Aydın, Fatih Karslı ve Murat Torun kaydetti. 22 puana çıkan Altındağ, son 3 maçında 7 puan topladı ve ateş hattından uzaklaştı.  

 

 

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