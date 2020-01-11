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Galatasaray 93-71 Türk Telekom
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GALATASARAY 93-71 TÜRK TELEKOM

Galatasaray 93-71 Türk Telekom

Basketbol Süper Ligi 16'ıncı haftasında Başkent temsilcisi Türk Telekom, deplasmanda Galatasaray'a 93-71 kaybetti.

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Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nde 16'ıncı haftada Galatasaray'a 93-71 kaybetti. İlk periyot 22-16 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona ererken, devre 49-33 Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi. 3'üncü ve 4'üncü çeyrekte de üstünlüğünü devam ettiren sarı kırmızılılar, Türk Telekom'u 93-71 mağlup etti. Türk Telekom, bu mağlubiyetle 16 maçta 9'uncu mağlubiyetini aldı. 

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