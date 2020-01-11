Galatasaray 93-71 Türk Telekom

Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nde 16'ıncı haftada Galatasaray'a 93-71 kaybetti. İlk periyot 22-16 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona ererken, devre 49-33 Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi. 3'üncü ve 4'üncü çeyrekte de üstünlüğünü devam ettiren sarı kırmızılılar, Türk Telekom'u 93-71 mağlup etti. Türk Telekom, bu mağlubiyetle 16 maçta 9'uncu mağlubiyetini aldı.