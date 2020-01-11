Çankaya FK 0 - 1 Buca

TFF 3. Lig 1 grupta devreyi 8'inci sırada 23 puanda kapatan temsilcimiz Çankaya FK, ikinci yarının ilk karşılaşmasında kendisiyle aynı puana sahip olan ve averajla devreyi 10'uncu sırada kapatan CI Group Buca'yı konuk etti. Başkent ekibi, ligin ilk devresinde Buca deplasmanından 4 -2 'lik skorla mağlup ayrılmıştı.
Ostim Stadyumu'nda oynanan maçın 15'inci dakikasında CI Group Buca, Burak Sürmeli'nin attığı golle öne geçti. İlk yarı karşılıklı ataklarla tamamlandı. İkinci yarıda nispeten baskı kuran Çankaya FK, bir topunun direkten döndüğü maçın geri kalan kısmında golü bulamadı. Ligin ikinci devresinin ilk maçını deplasmanda kazanan konuk takım 26 puana yükselirken Çankaya FK ise 23 puanda kaldı....
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