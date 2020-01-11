Hacettepe ikinci yarıya kötü başladı

HACETTEPESPOR 0-1 AFJET AFYONSPOR

Hacettepespor Teknik Direktörü Avni Okumuş, karşılaşma sonrası Klasspor Tv'ye açıklamalarda bulundu. Okumuş, alınan mağlubiyetle ilgili "Bugün sezonun en kötü maçını oynadık, yakaladığımız bir iki pozisyon vardı buna rağmen beraberlikle ayrılabilirdik. Yağız ve Serdarcan'ın olmayışı bizi etkiledi. Bazen böyle yol kazaları olacak. 30 futbolcumuz var, herkes elinden geleni yapacak" ifadelerini kullandı.

Hacettepespor futbolcularından Furkan Ünsal ise, "Maça kötü başladık ama ilk yarıyı toparlayarak kapadık. Her maç böyle olacak değil. Önümüze bakacağız." derken, Mehmet Can Güngör ise, "Rakip ilk yarıda 3 önemli pozisyon harcadı. Biz de yakaladık ama değerlendiremedik. Daha çok çalışıp üst sıralara çıkacağız" açıklaması yaptı.