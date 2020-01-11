Takımlar, kamp çalışmalarını tamamladı

Süper Lig'in Ankara temsilcilerinden Gençlerbirliği, 3 Ocak’ta başlayan Alanya kampını bu sabah yapılan son antrenmanla tamamladı. Kamptaki son maçın kazananı Beyaz Takım oldu. Başkent ekibi iki gün izinin ardından çalışmalarına Ankara’da devam edecek.

Diğer Süper Lig temsilcimiz Ankaragücü ise, Antalya’daki kamp programını tamamlayan takımımız, bugün hava yolu ile Ankara’ya dönecek.Kamp programı ile ilgili genel bir değerlendirme yapan Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Verimli bir kamp dönemi geçirdik. Günde çift antrenman yaptık. Çok iyi hazırlandık. İyi çalıştık, ikinci yarıya iyi, umutlu hazırlandık. Takım olarak da, moral, motivasyon olarak da iyi durumdayız. Oyuncularımızla yaptığımız toplantılarda, ikinci yarı farklı bir Ankaragücü olmamız gerektiğini konuştuk. 17 maçın bizim için final olduğunu konuştuk. Geçen sene buradan alnımızın akıyla nasıl çıktıysak, bu sezon da aynı şekilde başkan, yönetim, futbolcu, teknik heyet ve büyük Ankaragücü taraftarıyla beraberlik içerisinde bu süreci tamamlamak için çalışmalara devam edeceğiz” şeklinde konuştu.