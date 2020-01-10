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Başkan Fatih Mert'ten açıklamalar
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BAŞKAN FATİH MERT'TEN AÇIKLAMALAR

Başkan Fatih Mert'ten açıklamalar

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından transfer yasağı ile ilgili açıklamalar yaptı.

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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, kişisel twitter adresinden tüm zorlaştırmalara rağmen transfer yasağının kalkması adına çalışmaların sürdüğünü belirtti. Biten dosyaların ve bekleyen dosyaların olduğunu kaydeden Mert, yasağın henüz kalkmadığını ifade etti.  Transfer döneminde adı bazı kulüplerle anılan Dever Orgill ile de fotoğraf paylaşan Fatih Mert, Ankaragüçlü taraftarların yüreğine su serpti. 

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