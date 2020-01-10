Şenol Güneş'ten Ankaragücü'ne ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya’da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Ankaragücü'nü ziyaret etti. Başkent temsilcisinin kamp yaptığı otele gelen Şenol Güneş’i; Başkan Fatih Mert, Yönetim Kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Mustafa Kaplan karşıladı.

Otelde bir süre Fatih Mert ve Mustafa Kaplan ile sohbet eden Güneş, sarı lacivertlilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Fatih Mert ise A Milli Takım’a 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda başarılar diledi.