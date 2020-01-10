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Şenol Güneş'ten Ankaragücü'ne ziyaret
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ŞENOL GÜNEŞ'TEN ANKARAGÜCÜ'NE ZİYARET

Şenol Güneş'ten Ankaragücü'ne ziyaret

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ankaragücü'nün Antalya kampını ziyaret etti.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya’da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Ankaragücü'nü ziyaret etti. Başkent temsilcisinin  kamp yaptığı otele gelen Şenol Güneş’i;  Başkan Fatih Mert, Yönetim Kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Mustafa Kaplan karşıladı.

Otelde bir süre  Fatih Mert ve  Mustafa Kaplan ile sohbet eden Güneş, sarı lacivertlilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Fatih Mert ise A Milli Takım’a 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda başarılar diledi.
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