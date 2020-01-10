Alt Liglerde ikinci devre başlıyor

İkinci devrenin ilk maçları bu hafta oynanacak.

Peki Ankara temsilcileri kimlerle karşılaşacak?



TFF 2. Lig beyaz grupta mücadele eden temsilcimiz Hacettepespor, Afjet Afyonspor ile yarın kendi evinde mücadele edecek. İlk devreyi yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 23 puanla 10'uncu sırada kapatan mor menekşeler, 22 puanla 11'inci sırada kapatan Afyonspor'la deplasmanda oynadığı maçtan 4 - 1'lik skorla mağlup ayrılmıştı. Afyonspor, ilk devrede iç sahada oynadığı 9 maçtan yalnızca ikisinde galibiyet elde etmiş durumda. Başkent temsilcisi Hacettepespor'un ise dış sahadaki şanssızlığı iç sahada kırılmış durumda.



TFF 2. Lig beyaz gruptaki bir diğer temsilcimiz Başkent Akdemi FK, ilk devreyi düşme potasında 15 puanla kapattı. Ankara temsilcisi ikinci devrenin ilk maçını deplasmanda -14 puanla ligin son sırasında bulunan Şanlıurfaspor'la oynayacak. Sezonun ilk maçında Başkent Akademi FK, kendi evinde Şanlıurfaspor'u 2 - 0 mağlup ederek sezonun ilk puanını almıştı.

TFF 2. Lig kırmızı gruptaki lider temsilcimiz Ankara Demirspor, 18 puanla ligin 13'üncü sırasında bulunan Bodrumspor'a konuk oluyor. Sezonun ilk maçında Ankara Demirliler, evinde Bodrumspor'u 3 - 2'lik skorla mağlup etmişti.

18 puanla ligin 14'üncü sırasında bulunan bir diğer kırmızı grup temsilcimiz Etimesgut Belediyespor da ilk devre evinde 1 - 1 beraberliği yakaladığı 7 puanla düşme potasında bulunan Niğde Anadolu FK ile deplasmanda karşılaşacak.

TFF 3. Lig 1. grupta devreyi 8'inci sırada 23 puanda kapatan temsilcimiz Çankaya FK, ilk maçını evinde kendisiyle aynı puana sahip olan; fakat averajdan dolayı ilk devreyi 10'uncu sırada kapatan Ci Group Buca ile karşılaşacak. Çankaya FK, Buca ile yaptığı ilk deplasman maçından 4 - 2'lik puanla mağlup ayrılmıştı.

TFF 3. Lig 3. grup temsilcimiz Altındağ Belediyespor da ikinci devrenin ilk karşılaşmasını kendi evinde 21 puanla 13'üncü sıradaki Gölcükspor'la gerçekleştirecek. Altındağ Belediyespor ilk hafta Gölcükspor'a konuk olduğu maçtan 0 - 2'lik skorla galip ayrılmıştı.