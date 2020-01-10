Spor Ankara'nın konuğu Taner Öcal'dı

Spor Ankara'da, Ankara sporunun yaşadığı sıkıntılar dile getirilirken Taner Öcal, "Yerel yönetimlerin sosyal sorumluluk projeleri yapması gerekiyor, bunu vatandaşlara ve ülkeye borçlular. Taşın altına elini sokmalılar. Ankara'nın üzerinde kara bulutlar var. Medya konusunda Ankara'da çok az kişi var. Amatörün haricinde profesyonel anlamda da Ankara'nın eksiklikleri var. Eskiden 17-18 profesyonel takım vardı, şimdi 10 tane var. Deneyimli kişiler boş oturuyorlar, istihdam sağlanmıyor. İtalya'da işsiz antrenörlere maaş veriliyor. Türkiye'de 22 bini aşkın teknik adam kapasitesi var. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek çalıştay çok önemli ama altı doldurulmalıdır. Pilot takımlar oluşturulmalı, tesisleşmeler sağlanmalı, kulüpler kaynak yaratmalı. Ankara'da 265 tane spor kulübü var, yüz küsür futbol takımı var. Bu sayılar arttırılmalıdır. Bunun için mücadele vermeliyiz" açıklamaları yapıldı.
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