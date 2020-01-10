Erdem Onur Beytaş takımdan ayrıldı

TFF 1.Lig'de ilk devreyi 3'üncü sırada bitiren Keçiörengücü'nde forma giyen 1998 doğumlu 21 yaşındaki Erdem Onur Beytaş, 3.Lig 1.Grupta yer alan 24 Erzincanspor'a kiralandı. 3.Lig'de şampiyonluğa oynayan 24 Erzincanspor, öte yandan İstanbulspor'dan Muhammed Demirci'yi de kadrosuna kattı.
Erdem Onur Beytaş, bu sezon Keçiörengücü'nde 4 Türkiye Kupası, 1 1.Lig müsabakasına çıkarken, 2 asist yaptı ve toplamda 279 dakika sahada kaldı.
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