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Maça Çeyrek Kala Bugün 20.00'da
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MAÇA ÇEYREK KALA BUGÜN 20.00'DA

Süper Lig ve TFF 1. Lig devre arasında... Fakat Klasspor TV yayınlarına ara vermeden devam ediyor.

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Gençlerbirliği, Ankaragücü, Keçiörengücü, Osmanlıspor ilk devreyi nasıl geçirdi? Ankaragücü'nde transfer tahtası açılacak mı?Gençlerbirliği'nin transfer programı nasıl şekilleniyor? Osmanlıspor'un satışına yönelik haberlede son durum ne? Keçiörengücü bir üst lige yükselebilecek mi? Hepsi bu akşam Klasspor TV'de. Kaçırmayın...

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