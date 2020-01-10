Maça Çeyrek Kala Bugün 20.00'da

Gençlerbirliği, Ankaragücü, Keçiörengücü, Osmanlıspor ilk devreyi nasıl geçirdi? Ankaragücü'nde transfer tahtası açılacak mı?Gençlerbirliği'nin transfer programı nasıl şekilleniyor? Osmanlıspor'un satışına yönelik haberlede son durum ne? Keçiörengücü bir üst lige yükselebilecek mi? Hepsi bu akşam Klasspor TV'de. Kaçırmayın...

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