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Yalçın Ayhan takımdan ayrıldı
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YALÇIN AYHAN TAKIMDAN AYRILDI

Yalçın Ayhan takımdan ayrıldı

MKE Ankaragücü'nün deneyimli stoperi Yalçın Ayhan, kulübüyle olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

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Transfer tahtasını açmak için girişimlerini sürdüren ve aynı zamanda da eksi 3 puan cezası almamak için dosyaları halletmeye çalışan MKE Ankaragücü'nde deneyimli stoper Yalçın Ayhan, sezon başından beri ödeme alamadığı gerekçesiyle kulübüyle olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. 

37 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezon Ankaragücü'nde 4 Süper Lig maçında forma giydi ve 95 dakika sahada kaldı. Yalçın, Ankaragücü formasıyla toplamda 21 mücadelede boy gösterdi. 

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