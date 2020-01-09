Yalçın Ayhan takımdan ayrıldı

Transfer tahtasını açmak için girişimlerini sürdüren ve aynı zamanda da eksi 3 puan cezası almamak için dosyaları halletmeye çalışan MKE Ankaragücü'nde deneyimli stoper Yalçın Ayhan, sezon başından beri ödeme alamadığı gerekçesiyle kulübüyle olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
37 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezon Ankaragücü'nde 4 Süper Lig maçında forma giydi ve 95 dakika sahada kaldı. Yalçın, Ankaragücü formasıyla toplamda 21 mücadelede boy gösterdi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.