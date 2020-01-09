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Antalya'da Başkent derbisi
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ANTALYA'DA BAŞKENT DERBİSİ

Antalya'da Başkent derbisi

Başkent'in iki temsilcisi MKE Ankaragücü ve Keçiörengücü, devre arası kamp çalışmaları kapsamında kozlarını Antalya'da paylaştı.

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MKE ANKARAGÜCÜ 0-1 KEÇİÖRENGÜCÜ 

İki Başkent ekibi hazırlık maçı kapsamında Antalya'da karşı karşıya geldi. TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ve Süper Lig takımı Ankaragücü devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da devam ettirirken, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Saat 16:00'da başlayan mücadelede, Keçiörengücü, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın tek golünü Keçiörengücü'nün Hatayspor'dan transfer ettiği Jeremy Bokila 84'üncü dakikada kaydetti. 

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk yarısını 12 puanla 17'inci sırada noktalarken, Keçiörengücü ise uzun süre namağlup götürdüğü  TFF 1.Lig'de ilk devreyi 28 puanla 3'üncü sırada bitirdi ve Süper Lig umutlarını güçlendirdi. 
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