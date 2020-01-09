Türk Telekom, Lietkabelis'e geçit vermedi

TÜRK TELEKOM, LİETKABELİS'E GEÇİT VERMEDİ

Türk Telekom Basketbol Şampiyonlar Liginde evinde Lietkabelis’i 92-83 devirerek bir üst tura çıkma yolunda kritik bir galibiyete imza attı. Türk Telekom, FIBA Basketbol Şampiyonlar Liginin 10’uncu haftasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis’i ağırladı. Ev sahibi ekip maça, R.J. Hunter, T.J. Campbell, Metin Türen, Moustapha Fall ve Nick Johnson beşiyle çıktı.

Metin Türen’in üçlüğüyle ilk sayısını kaydeden Türk Telekom, ilk periyotta daha çok dış atışlardan sayı buldu. T.J Campbell’in iki üçlüğü ile 5 dakikada skor 11-11 eşitliğe geldi. Lietkabelis’in hızlı hücumlarını savunmada iyi karşılayan temsilcimiz ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı. İkinci çeyreğin başında hücumdan eli boş dönen mavi beyazlı ekip, 13’üncü dakikaya 28-23 geride girdi. Başantrenör Burak Gören’in molasının ardından art arda sayı üreten temsilcimiz, 16’ncı dakikada 28-28 eşitliği sağladı. Periyodun sonlarına doğru vites yükselten Türk Telekom 7-0’lık seri yakalayarak skoru 41-34’e getirdi. Temsilcimiz soyunma odasına 44-38’lik üstünlükle gitti. Üçüncü periyota iyi başlayan temsilcimiz 23’üncü dakikada skoru 51-43’e getirdi. Dış atışlarla sayı bulan Litvanya temsilcisi eşitliği yakaladı. Molanın ardından hızlı reaksiyon gösteren Türk Telekom son çeyreğe 92-83 önde girdi. Final çeyreğinde hızlı hücumlarla sonuca giden temsilcimiz farkı 14 sayıya kadar çıkardı. Konuk ekibin farkı eritme çabaları yeterli olmadı ve temsilcimiz müsabakadan 92-83 galip ayrıldı. Bu sonuçla Türk Telekom 10’uncu haftadaki yedinci galibiyetini alarak, adını bir üst tura yazdırmak adına önemli bir avantaj elde etti ve ikinci sıradaki yerini korudu. Temsilcimizde Kylie Wiltjer 27 sayı 4 ribound 2 asistle maçın en skorer ismi oldu.

1. Periyot: 21-19

Devre: 44-38

3. Periyot: 64-60

MAÇ SONUCU: TÜRK TELEKOM 92 - 83 LİETKABELİS