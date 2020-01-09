Transfer yasağı kalkacak mı?

Güçlü Yorum'da Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, deneyimli gazeteci Meriç Enercan ve yorumcu Engin Atanaz Ankaragücü'nde yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı. Programda transfer yasağı, Tandoğan tesisleri ve Hopf konusunda değerlendirmeler yapılırken şu ifadeler kullanıldı; "Ankaragücü için bir transfer haberi geldi, taraftarlar ümitlendi. Oyuncuların pazarlanması, menajer bağlantıları her programda konuşuluyor. Böyle bir program yapmak kolay ama daha yasak kalkmadan bunların konuşulması gereksiz. Ankaragücü taraftarları yazın bu transfer haberlerine doydu sonra yasak kalkmayınca hayal kırıklıkları yaşandı. İlk önce bir yasak kalksın. Ankaragücü'nde yönetim belli şeyleri bekliyor. Çalışmalar sürüyor. Fatih Mert, çıkacaktı bize perşembe gününden cuma'ya aldı, çünkü gelişmelerin olmasını bekliyor. Bekledikleri bir şeyler var. Bir futbolcunun 2,5 Milyon Euro alacağı varmış. 1,5 Miyon Euro'sunu peşin istemiş. Kulüp 750 bin euro önermiş. Futbolcu da şart koşmuş 2 gün içinde 1,5 ödenmez ise 2,5 isteriz diye. Böyle bilinmezler var. Destekler geliyor. Stadı yapan kişi 10 Milyon lira destek vermiş. Bugün Belediye Meclisi'nden karar çıktı. Tandoğan tesislerine sentetik çim yapılması konusunda. Tandoğan'a tahsis verilmiyor diye konuşuyorduk, 4 yıldır harabe şeklinde kalmasından sıkıntılıydık. Mehmet Yiğiner'in 1 senedir siyasi problemi var, ondan önce de yapılabilirdi. Yapmak istemekten geçiyor. Fatih Mert ve yönetimi bu konuyu halletti. Altındağ belediyesinden, Büyükşehir'den destek alarak yapıldı. Gelecek adına önemli bir konuydu ve halledildi. Birinci alkışı hakettiler. İkinci alkış, eğer transfer yasağını açarlarsa alacaklar. Hopf konusu çözülmeye çalışıyor. Telefon numarası değişmiş, sporu bırakmış. Ankaragücü'nden gelecek parayla gelecek kurmayı planlıyor. Hopf konusunda sadece 8 maça çıkan bir kaleciye bu para verilir mi deniyor ama 3 yıllık mukavele imzalamışsın. Sonra sakatlanmış, yolları ayırmışsın ve bu parayı ödemek zorundasın" açıklamaları yapıldı.