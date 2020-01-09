﻿
Gençlerbirliği hazırlıklarına devam ediyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Gençlerbirliği hazırlıklarına devam ediyor

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, Alanya'da devre arası kamp çalışmalarına devam ediyor.

470 Okunma

Alanya’da devre arası çalışmalarına devam eden Gençlerbirliği, günü sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas – şut çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise dar alanda oynanan çift kale maçta kıyasıya rekabet yaşandı. Maçın kazananı Mavi Takım oldu. Öte yandan tecrübeli çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu, ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilemek istediklerini vurgulayarak  "Çok fazla transfer yapmayacağız. Kadromuzdan memnunuz. Güçlendirmemiz gereken bölgelerimiz var. Belki 1-2 transferimiz olabilir ama bunun dışında fazla bir değişiklik düşünmüyoruz." açıklaması yaptı.  Hamza Hamzaoğlu, sezon sonunda orta sıraların üstünde yer aldıkları takdirde başarılı olacaklarını kaydetti. 

 
C Blok bugün 20:00'da
Musa Samur C Blok’a Geliyor…
Hamzaoğlu: 1-2 futbolcuyla yolları ayırabiliriz
Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da
Süper Lig'de maç programı belli oldu
2
Gençlerbirliği en çok kırmızı kart gören takım
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿