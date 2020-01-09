Gençlerbirliği hazırlıklarına devam ediyor

Alanya’da devre arası çalışmalarına devam eden Gençlerbirliği, günü sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas – şut çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise dar alanda oynanan çift kale maçta kıyasıya rekabet yaşandı. Maçın kazananı Mavi Takım oldu. Öte yandan tecrübeli çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu, ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilemek istediklerini vurgulayarak "Çok fazla transfer yapmayacağız. Kadromuzdan memnunuz. Güçlendirmemiz gereken bölgelerimiz var. Belki 1-2 transferimiz olabilir ama bunun dışında fazla bir değişiklik düşünmüyoruz." açıklaması yaptı. Hamza Hamzaoğlu, sezon sonunda orta sıraların üstünde yer aldıkları takdirde başarılı olacaklarını kaydetti.
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