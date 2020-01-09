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Spor Ankara bu akşam saat 20:00'da
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SPOR ANKARA BU AKŞAM SAAT 20:00'DA

Ankara amatör futbolunun konuşulduğu tek program Spor Ankara'nın bu hafta ki konuğu deneyimli teknik direktör Taner Öcal. Spor Ankara bu akşam saat 20:00'da Klasspor TV ekranlarında.

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Ankara amatör futbolunun konuşulduğu tek program Spor Ankara'da Ali Öcal ve Murat Kandazoğlu'nun konuğu Ankaragücü, Kahramanmaraş, Etimesgut Belediyespor, Hacettepe, Düzcespor, Karabük ve Kırşehir Belediyespor gibi takımlarda çalışmış deneyimli teknik direktör Taner Öcal. Spor Ankara bu akşam saat 20:00'da Klasspor Tv ekranlarında.

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