Osmanlıspor 4 - 0 Hatayspor

Osmanlı spor Antalya'da oynanan hazırlık maçında Hatayspor'u Mertan Caner Öztürk'ün 3 golü ve Barış Zeren'in golüyle 4-0 mağlup etti.
Başlama düdüğünden itibaren maça üstünlüğünü koyan Osmanlıspor, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçı, ikinci devrede iki gol daha bularak 4-0 kazandı. Karşılaşmada hat-trick yapan Mertan, 17 Ocak'ta başlayacak olan ligin ikinci devresi için umut verdi....
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