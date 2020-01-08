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Osmanlıspor 4 - 0 Hatayspor
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OSMANLISPOR 4 - 0 HATAYSPOR

Osmanlıspor 4 - 0 Hatayspor

Osmanlıspor Antalya'da oynanan hazırlık maçında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti.

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 Osmanlı spor Antalya'da oynanan hazırlık maçında Hatayspor'u  Mertan Caner Öztürk'ün 3 golü ve Barış  Zeren'in golüyle 4-0 mağlup etti.

Başlama düdüğünden itibaren maça üstünlüğünü koyan Osmanlıspor, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçı, ikinci devrede iki gol daha bularak 4-0 kazandı. Karşılaşmada hat-trick yapan Mertan, 17 Ocak'ta başlayacak olan ligin ikinci devresi için umut verdi....

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