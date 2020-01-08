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Güçlü Yorum bu akşam 20.00'da
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GÜÇLÜ YORUM BU AKŞAM 20.00'DA

Süper Lig devre arasında. Fakat Klasspor TV yayınlarına ara vermiyor.

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Duayen Gazeteci Meriç Enercan, Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve Yorumcu Engin Atanaz'ın hazırlayıp sunduğu Güçlü Yorum'da, bu akşam Ankaragücü'nden haberler aktarılacak. İlk yarının genel değerlendirilmesinin yapılacağı programda Ankaragücü'nün kamp programına da değinilecek. Ankaragücü'nde transfer tahtası açılacak mı? Yeni yönetim ne gibi faaaliyetler yapıyor? Ankaragücü, ikinci devrede düşme potasından uzaklaşacak mı? Ankaragücü, 3 puan silinme tehlikesinden kurtulacak mı? Hepsi bu akşam 20.00'da Klasspor TV'de.

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