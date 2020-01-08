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Bokila, artık Başkent ekibinde...
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BOKİLA, ARTIK BAŞKENT EKİBİNDE...

Bokila, artık Başkent ekibinde...

TFF 1. Lig'de mücadele eden Başkent temsilcisi Keçiörengücü, Jeremy Bokila'yı kadrosuna kattı.

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TFF 1. Lig'in ilk yarısını 3. sırada bitiren Keçiörengücü, Hatayspor ile yollarını ayıran 31 yaşındaki Demokratik Kongolu santrfor Jeremy Bokila ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer sonrasında konuşan Bokila, "Keçiörengücü'ne geldiğim için mutluyum. Eski takımımda çok oynamadım. İnşallah Keçiörengücü bana bu şansı verecek" sözleriyle düşüncelerini ifade etti. 
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