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Ankara Demirspor'da transfer dönemi nasıl geçiyor?
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ANKARA DEMİRSPOR'DA TRANSFER DÖNEMİ NASIL GEÇİYOR?

Alt Ligler'de transfer dönemi değerlendirildi.

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TFF 2. Lig, 3. Lig ve amatör liglerde mücadele eden Başkent temsilcilerinin konuşulduğu tek program Alt Ligler'de Mert Dokuzoğlu sorudu, Gökalp Metin yanıtladı. Alt liglerdeki tüm Ankara takımlarının geçirdiği ilk devrenin değerlendirildiği ve transfer haberlerinin aktarıldığı programda Ankara Demirspor'dan kamp haberleri konuşuldu. Ankara Demirspor'un lig liderliğine ve dış sahadaki liderlik durumuna vurgu yapılırken hazırlık maçlarının bilgisi de verildi. Gökalp Metin, Ankara Demirspor'un yeni transferi Samed Yeşil hakkında değerlendirilmelerde bulundu. Metin, "Ankara Demirspor'un birkaç transfere daha ihtiyacı var. Kadrosu dar. Ama bütçe aşarsa yapacak bir şey yok. " dedi. 
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