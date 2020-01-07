﻿
Etimesgut Belediyespor'a Bursaspor'dan takviye
﻿
Site İçi Arama
﻿

ETİMESGUT BELEDİYESPOR'A BURSASPOR'DAN TAKVİYE

Etimesgut Belediyespor'a Bursaspor'dan takviye

Bursaspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Furkan Emre Ünver, Başkent temsilcisi Etimesgut Belediyespor'a transfer oldu.

495 Okunma

Bursaspor'un genç futbolcusu Furkan Emre Ünver, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Etimesgut Belediyespor ile kiralık olarak 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.  Furkan Emre Ünver, 22 yaşında 1.82 boyunda ve defansif orta saha mevkiinde forma giyiyor. Furkan, aynı zamanda stoper bölgesinin her iki kısmında da forma giyebiliyor. 50 bin Euro piyasa değeri bulunan Furkan, tüm alt yaş kategorilerinde toplam 279 karşılaşmada boy gösterdi ve 13 gol kaydetti. 
Ankara takımları bu hafta ne yaptı?
Altınordu - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bandırmaspor - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...
Bursaspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Etimesgut Bld. - Kırşehir Belediyespor maç kadroları belli oldu...
İşte Tuzlaspor - Etimesgut Bld. maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿