Etimesgut Belediyespor'a Bursaspor'dan takviye

Bursaspor'un genç futbolcusu Furkan Emre Ünver, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Etimesgut Belediyespor ile kiralık olarak 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Furkan Emre Ünver, 22 yaşında 1.82 boyunda ve defansif orta saha mevkiinde forma giyiyor. Furkan, aynı zamanda stoper bölgesinin her iki kısmında da forma giyebiliyor. 50 bin Euro piyasa değeri bulunan Furkan, tüm alt yaş kategorilerinde toplam 279 karşılaşmada boy gösterdi ve 13 gol kaydetti.
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