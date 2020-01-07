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Haftanın Nabzı'nda Osmanlıspor'un satışı ele alındı
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HAFTANIN NABZI'NDA OSMANLISPOR'UN SATIŞI ELE ALINDI

Klasspor Tv'de her Pazartesi ekranlara gelen Haftanın Nabzı'nda Osmanlıspor'un satılması ele alındı.  

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Klasspor Tv Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve Genel Koordinatör Gökalp Metin, Osmanlıspor'un Trabzonlu bir iş adamına satışıyla ilgili olarak,  "Osmanlıspor, Trabzonlu bir iş adamına satıldı. Trabzon'a hizmet etmek isteyen birisine satıldı. Trabzonspor'un altyapısı olmak için yola çıkan takımların hali ortada. 1461 Trabzonspor BAL'da mücadele ediyor. Akçaabat Sebatspor kalmadı artık. Bugün Çankaya FK'da da Trabzonlu bir başkan var. Kulüplerin şehir değiştirmesi ile ilgili bir yasak var. TFF'den bir ricam var. Osmanlıspor'a izin versinler, çünkü bu şehre hiçbir katkıları yok. İstedikleri şehre gitsinler. Osmanlıspor'a hafriyattan gelirler sağlandı. Transfer yasağına bakmayın, cidden çok zengin bir kulüp. Arsaları çok fazla var. Lisansı elinden alınmışken bu kulübün muhasebesinde 4 kişi çalışıyordu. Bu satılma olayının hikaye olduğunu düşünüyorum. Osmanlıspor'un yönetimsel olarak problemleri vardı. Ankara'dan rahatsız olup Osmanlıspor'un ismini değiştirdiler. Bugsaş denen kulüp de bu şehrin rantını yedi senelerce. Satış ve hisseyle ilgili şeffaf bir açıklama yok.  Yıllarca bu şehrin geliri 2-3 kulübe aktarıldı. Ankaralıların parasıyla bu kulüpler büyüdü ve şimdi de satılıyor. Edirne'ye, Bursa'ya, Göynük'e götürebilirler Osmanlı'nın başkenti oldukları için ama Trabzon uymaz" değerlendirilmeleri yapıldı.  
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