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C Blok bugün 20:00'da
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C BLOK BUGÜN 20:00'DA

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi ve basın sözcüsü Musa Samur, bu hafta C Blok'ta... Sizler soracaksınız, Musa Samur cevaplayacak... C Blok bu akşam saat 20:00'da Klasspor Tv ekranlarında.

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C BLOK'A ÖZEL BİR KONUK GELİYOR... Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi Musa Samur, bu hafta C Blok'ta... Sizler soracaksınız, Musa Samur cevaplayacak... Sezonun ilk yarısı Gençlerbirliği için nasıl geçti ? Transferde son gelişmeler ve anketlerle Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok saat 20:00'de Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel sunumuyla Klasspor TV'de... Kaçırmayın..

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