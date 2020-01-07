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Alt Ligler bugün 15:00'da
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ALT LİGLER BUGÜN 15:00'DA

Klasspor TV ekranlarında her Salı günü saat 15:00'da yayınlanan Alt Ligler programında bu hafta Ankara takımlarının devre arası kamp çalışmaları ve transfer sezonu konuşulacak.

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2.Lig ve 3.Lig'de yer alan Ankara takımlarının devre arası yaptığı transferler ve hazırlık kampı çalışmaları Alt Ligler'de değerlendiriliyor. BAL ve SAL ligi ekiplerinde yaşanan gelişmelerin de aktarılacağı Alt Ligler saat 15:00'da Mert Dokuzoğlu'nun sunumu ve Gökalp Metin'in yorumlarıyla Klasspor Tv ekranlarında. 

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