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Altay Bayındır değerini katladı
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ALTAY BAYINDIR DEĞERİNİ KATLADI

Altay Bayındır değerini katladı

Sezon başında MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Altay Bayındır değerini katlamaya devam ediyor.

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1,5 Milyon Euro karşılığında Başkent ekibi Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır, Transfermarkt verilerine göre değerini 6 Milyon Euro'ya kadar çıkarttı. 21 yaşındaki genç eldiven, bu sezon Süper Lig'de 17, kupada 1 maç olmak üzere 18 karşılaşmada forma giydi. Ekim ayında 4 Milyon Euro'ya çıkan market değeri 3 ayda 2 Milyon Euro daha değer kazanarak 6 Milyon Euro'ya ulaştı.  Ankaragücü formasını başarıyla terleten Altay'ın Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

 
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