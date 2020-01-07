Altay Bayındır değerini katladı

1,5 Milyon Euro karşılığında Başkent ekibi Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır, Transfermarkt verilerine göre değerini 6 Milyon Euro'ya kadar çıkarttı. 21 yaşındaki genç eldiven, bu sezon Süper Lig'de 17, kupada 1 maç olmak üzere 18 karşılaşmada forma giydi. Ekim ayında 4 Milyon Euro'ya çıkan market değeri 3 ayda 2 Milyon Euro daha değer kazanarak 6 Milyon Euro'ya ulaştı. Ankaragücü formasını başarıyla terleten Altay'ın Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.