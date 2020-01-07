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Osmanlıspor'un yeni sahibinden açıklama
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OSMANLISPOR'UN YENİ SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

Osmanlıspor'un yeni sahibinden açıklama

TFF 1.Lig'de ilk yarıda beklenen performansı gösteremeyen Osmanlıspor'da kulübün yeni sahibi Akçaabatlı iş adamı Şenol Ayvaz açıklamalarda bulundu.

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PTT 1. Lig Ekiplerinden Osmanlıspor Kulübü’nü satın alan Akçaabatlı iş adamı Şenol Ayvaz, Akçaabat Ajans’a önemli açıklamalarda bulundu. Akçaabat’a sürprizi olduklarını dile getiren başkan Ayvaz “Akçaabat ismini herkes yine duyacak” dedi.

Kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren Osmanlıspor Kulübü Başkanı Şenol Ayvaz, kulübün Trabzon’a gelip gelmeyeceği ile ilgili bir soruya ise “Bizim Akçaabat Sebatspor sevgimiz farklıdır. Bizim için bir sevdadır. Trabzon’da PTT 1. Lig ekibi olmasını çok isteriz. Fakat öncelikle bunun için bir stadyuma ihtiyaç var. Maalesef Stadyum yok. Önce bir stadyum yapılması gerekir” dedi.

Akçaabat’a bir sürprizi olduklarını da dile getiren Başkan Ayvaz,  “Akçaabat’a bir sürprizimiz olacak” dedi.

Öte yandan Osmanlıspor teknik direktörlüğünü yapan eski Akçaabat Sebatsporlu futbolcu İsmet Taşdemir’in yardımcılıklarına Mehmet Salih Gül ve eski Trabzonsporlu futbolcu Serkan Balcı getirildi.

Kaynak: AKÇAABAT HABER 

 

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