Devre arası kampı hazırlıklarını sürdüren Başkent temsilcisi Ankara Demirspor salonda çalıştı. Hafta sonu Bodrum Belediyespor deplasmanı ile ligin ikinci yarısına başlayacak olan ve şampiyonluk hayalleri kuran takım Antalya'da ki yoğun yağış ve fırtınadan etkilenen takımlar kervanına katıldı ve günü salonda yaptığı çalışmayla tamamladı. Yarın Akhisarspor ile hazırlık maçı yapacak olan mavi beyazlılar kampı tamamlayıp Bodrum'a geçecek ve ikinci yarının ilk müsabasını oynayacak.