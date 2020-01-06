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Ankara Demirspor salonda çalıştı
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ANKARA DEMİRSPOR SALONDA ÇALIŞTI

Ankara Demirspor salonda çalıştı

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta ilk yarıyı lider bitiren ve devre arası kadrosunu Samed Yeşil ile güçlendiren Ankara Demirspor, Antalya'da hazırlıklarına devam ediyor.

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Devre arası kampı hazırlıklarını sürdüren Başkent temsilcisi Ankara Demirspor salonda çalıştı.  Hafta sonu Bodrum Belediyespor deplasmanı ile ligin ikinci yarısına başlayacak olan ve şampiyonluk hayalleri kuran takım Antalya'da ki yoğun yağış ve fırtınadan etkilenen takımlar kervanına katıldı ve günü salonda yaptığı çalışmayla tamamladı. Yarın Akhisarspor ile hazırlık maçı yapacak olan mavi beyazlılar kampı tamamlayıp Bodrum'a geçecek ve ikinci yarının ilk müsabasını oynayacak. 
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