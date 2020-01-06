Hamzaoğlu: 1-2 futbolcuyla yolları ayırabiliriz

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalya kampında soruları yanıtladı. Hamzaoğlu, milli takımın iyi bir jenerasyon yakalamasına karşın kulüpler bazında futbolun iyiye gitmediğini söyledi.

"Kulüpler bazında gidişatımız iyi değil" diyen Hamzaoğlu, "Milli takımımız iyi bir jenerasyon yakaladı ama kulüplerimiz iyiye gitmiyor. Gidişat iyi değil. Hep beraber bir çözüm üretmeliyiz. Birlikte karar vermeliyiz. Dikkatli ve herkesin sorumluluk alarak işe odaklanması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"Futbol camiası olarak sadece futbolu düşünmeliyiz. Bu ortamı hep beraber yaratıyoruz. Yoksa yontacak bir şey de elimizde kalmayacak" diyen tecrübeli teknik adam 1-2 transfer yapmayı düşündükleri bilgisini de verdi. Takımdan memnun olduklarını söyleyen Hamzaoğlu, futbolcularına teklifler geldiğini 1-2 futbolcuyla da yolların ayrılabileceğini bildirdi.

"ŞAMPİYONLUK ADAYIM BAŞAKŞEHİR'Dİ"

Ligi orta sıraların üzerinde bitirmek istediklerini ifade eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü lider Sivasspor'a da övgüler yağdırdı ve sezon başında şampiyonluk adayının Başakşehir olduğunu ifade etti:

"Sivasspor senelerdir doğru işler yapıyor ve hak ettikleri yerdeler. Başakşehir de Alanyaspor da öyle. Sezon başında Sivas’ın bu kadar çıkış yapacağını beklemiyordık. Benim şampiyonluk adayım Başakşehir’di. Ama Sivas yalnız olmayacaktır. Büyük takımlar ikinci yarıda zirve yarışında iddialı olacaklardır."

Kaynak: TRT SPOR