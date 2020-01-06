CBL Ankara’da 7. Haftanın Ardından

Normal sezon gruplarında oynanan ilk haftada gülenler STM, Roketsan, Aselsan, Vakıfbank, Limak Holding, TC. HMB ve TCMB takımları oldu.

TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynanan 7. hafta maçları sonunda Tusaş takımını 65-68 mağlup eden STM “Haftanın Takımı” oldu. STM takımının Antrenörü Bahadır Kıratlıoğlu “Haftanın Antrenörü” seçilirken yine aynı takımda yer alan Kaan Özelçi ise 38 dakika sahada kaldığı maçta 25 sayı-10 ribaund-1 asist-3 top çalma-1 blokluk performansı ile 23 verimlilik puanına imza attı ve “Haftanın Oyuncusu” oldu.

Haftanın beşinde ise şu isimler yer aldı;

Berkay Şanay (Aselsan)

Bertuğhan Çavuş (Roketsan)

Kaan Özelçi (STM)

Emre Yılmazcan (Limak Holding)

Emrah Uslu (TCMB)

Haftanın En Farklı Kazanan Takımı: Vakıfbank (45-72)

Haftanın En Fazla Ribaund alan Takımı: Vakıfbank (65)

Haftanın En Çok Asist Yapan Takımı: Aselsan (20)

Haftanın En Çok Top Çalan Takımı: Roketsan (22)

Haftanın En Fazla Hızlı Hücumdan Sayı Üreten Takım: Aselsan (32)

En Fazla Blok Yapan Takım: Vakıfbank (3)

7.Hafta Maç Sonuçları MAÇ YAYINLARI İÇİN FOTOĞRAFLARA TIKLAMANIZ YETERLİ...