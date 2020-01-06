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Türk Telekom galibiyete inanıyor
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TÜRK TELEKOM GALİBİYETE İNANIYOR

Türk Telekom galibiyete inanıyor

Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Lietkabelis Basketbol takımını konuk edecek.

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Ankara basketbolunun lokomotifi Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Ankara Spor Salonu'nda Lietkabelis takımını Çarşamba günü konuk edecek. Hazırlıklarını sürdüren ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8 takımlı A grubu'nda yer alan Türk Telekom, şu ana kadar 9 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. 728 sayı üreten mavi beyazlılar, potasında 677 sayı gördü. Türk Telekom, A grubu'nda 3'üncü sırada bulunurken, Manresa ve Dinamo Sassari hemen önünde yer alıyor. Litvanya temsilcisi Lietkabelis ise, 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile A grubu'nda 6'ıncı sırada yer alıyor.  Öte yandan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde B grubunda Banvit, C grubunda Gaziantep, D grubunda Beşiktaş bulunuyor. 

 

 

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