Türk Telekom galibiyete inanıyor

Ankara basketbolunun lokomotifi Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Ankara Spor Salonu'nda Lietkabelis takımını Çarşamba günü konuk edecek. Hazırlıklarını sürdüren ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8 takımlı A grubu'nda yer alan Türk Telekom, şu ana kadar 9 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. 728 sayı üreten mavi beyazlılar, potasında 677 sayı gördü. Türk Telekom, A grubu'nda 3'üncü sırada bulunurken, Manresa ve Dinamo Sassari hemen önünde yer alıyor. Litvanya temsilcisi Lietkabelis ise, 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile A grubu'nda 6'ıncı sırada yer alıyor. Öte yandan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde B grubunda Banvit, C grubunda Gaziantep, D grubunda Beşiktaş bulunuyor.
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