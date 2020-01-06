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Hava koşulları, sporu da etkiledi
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HAVA KOŞULLARI, SPORU DA ETKİLEDİ

Hava koşulları, sporu da etkiledi

Takımlar, antrenmanlarını salonda yaptı.

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Antalya'daki olumsuz hava koşulları, takımlara antrenmanlarını iptal ettirdi. Süper Lig'in Başkent temsilcilerinden Gençlerbirliği,  Alanya kampının dördüncü gününde salon çalışması yaptı. Salonda fonksiyonel kuvvet çalışmaları yapan başkent ekibi günün geri kalan bölümünü dinlenerek geçirecek.

Meteoroloji verilerine göre Çarşamba gününden itibaren hava futbola elverişli hale gelecek. 

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