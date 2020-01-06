Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da

Süper Lig ve 1. Lig'deki temsilcilerimiz ilk yarı neler yaşadı? Ankaragücü, Gençlerbirliğii Osmanlıspor ve Keçiörengücü devre arasına nasıl girdi? Ankaragücü'nde transfer tahtası açılacak mı? Gençlerbirliği'nin transfer programı ne durumda? Osmanlıspor satıldı mı? Keçiörengücü bir üst lige çıkabilecek mi? Hepsi Klasspor TV'de bu akşam 20.00'da... Kaçırmayın...