Osmanlıspor'a iki yeni transfer

Antalya’da sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını devam ettiren başkent ekibinin kampına Emre Aygün ve Necdet Kaba da dahil oldu.

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Osmanlıspor kadrosuna iki oyuncu daha kattı. Emre Aygün ve Necdet Kaba’yla anlaşan başkent ekibinde iki oyuncu antrenmana çıkarak takımdan ayrı çalışmalara başladı.

Osmanlıspor günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan günün ilk antrenmanı 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Daha sonra dar alanda gruplar halinde pas organizasyonunda bulunan mor-sarılı ekip dayanıklılık koşusuyla antrenmanı tamamladı.

Başkent ekibi akşam antrenmanına ise topla ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda 5’e 2 top kapma oyununa geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde gruplar halinde dar alanda pas organizasyonunda bulunan mor-sarılılar taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı sonlandırdı.

Kampta iki günü geride bırakan başkent ekibi, yarın 3. Lig ekiplerinden Aksarayspor’la Kaya Otel’in 2 numaralı sahasında saat 11.00’da ilk hazırlık maçını oynayacak.