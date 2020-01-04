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TED Ankara son çeyrekte güldü
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TED ANKARA SON ÇEYREKTE GÜLDÜ

TED Ankara son çeyrekte güldü

Basketbol Gençler Ligi on altıncı haftasında Beşiktaş'ı konuk eden TED Ankara Kolejliler müsabakayı 94-74 galibiyetle tamamladı.

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Basketbol Gençler Ligi  16. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Ankara temsilcisi TED Ankara Kolejliler müsabakayı 94-74 galibiyetle tamamladı. İlk3 periyotta Beşiktaş'ın gerisinde kalan TED Kolejliler, son periyotta üstünlüğü ele geçirdi ve son çeyrekte 50 sayı üreterek maçı 94-74 kazanmasını bildi. 

Salon : Ankara S.S. (Küçük Salon)

1.Periyot: 10-18

2.Periyot : 20-42

3.Periyot : 44-58

4.Periyot : 94-74

TED Ankara Kolejliler: Yavuz Güvenç 12, İsmail Cem Zorlular, Derin Dalkıran 4, Eren Taşçı 7, Kerem Sarıaslan 5, Ege Berk Cangal, Eyüp Can Öncü 7, Erim Özdemir 2, Cihat Mertali Dalgalı 19

Beşiktaş: Oğuzhan Göktepe 3, Utku Yurttaş 9, Bora Sunar 5, Atalay Altınay 6, Umut Özcan 6, Mehmet Ali Aşkar 9, Alp Uğur 13, Recep Berke Ertan 10, Kaan Onkardeş, Tolga Deliktaş 8, Ali Baran Erdal 4

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