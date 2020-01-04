Ankaragücü'nde transfer tahtası açılacak mı?

Ankaragücü'nün devre arasına düşme potasında girmesinin ardından yapılan programda kulübün transfer yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı ve kaldırılması durumunda takımın düşme potasından uzakşma durumu konuşuldu.
Yorumcu Engin Atanaz, transfer yasağı kaldırılmazsa takımın küme düşmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Gökalp Metin ise Ankaragücü'nden gelen borç kapatılmasıyla ilgili haberleri izleyicilerimize aktarırken düşüncelerini, " Ankaragücü, transfer tahtasının açılamamsı durumunda dahi bugünden küme düştü şeklinde ifade edilebilecek bir top oynamıyor. Elinde güzel kaynakları var. Kullanamadığı kaynakları var. Transfer tahtası açılırsa bizim halimiz ne olur diye düşünenler de var. Ben Ankaragücü takımının oyuncu kalitesinin Süper Lig'den düşmeyi hakettiğini düşünmüyorum." sözleriyle ifade etti.
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