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Kaan Uykur geri döndü
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KAAN UYKUR GERİ DÖNDÜ

Kaan Uykur geri döndü

MKE Ankaragücü, transfer tahtasını açmak için yoğun mesai harcarken, sezon başında Artvin Hopaspor'a kiralanan 1998 doğumlu stoper oyuncusu Kaan Uykur takıma geri döndü.

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Sezon başında Artvin Hopaspor'a kiralanan 1998 doğumlu stoper oyuncusu Kaan Uykur, Karadeniz ekibiyle sözleşmesini fesh edip Ankaragücü'ne geri döndü. 22 yaşındaki oyuncu, kamp çalışmalarına başlayan Ankaragücü'nün kafilesine de dahil oldu. Kaan Uykur, Artvin Hopaspor'da 2 Lig, 1 kupa maçı olmak üzere toplam 3 maçta forma giydi. 
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