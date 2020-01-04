﻿
Osmanlıspor satıldı mı?
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMANLISPOR SATILDI MI?

Osmanlıspor satıldı mı?

Osmanlıspor'un yeni sahibinin Trabzonlu iş insanı Osman Ayvaz olduğu iddia ediliyor.

4138 Okunma

 Trabzon'un internet haber sitesi 61 Saat'in haberine göre  Osmanlıspor, Osman Ayvaz'a satıldı.  Siteye verdiği röportajda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşmelerde bulunduğunu söyleyen Ayvaz, "Projelerimiz doğrultusunda Osmanlıspor’u yeniden yükselişe çıkarmayı hem Türk futbolu hem Ankara hem de Trabzon’a hayırlı olmasını diliyorum. “  ifadelerini kullandı. 

 TFF 1. Lig’de mücadele eden Osmanlıspor Kulübü’nü satın aldığı iddia edilen Ayvaz, daha önce Akçaabat Sebatspor ve Zağnosspor kulüplerinde başkanlık görevlerini yürütmüştü.
 

ETİKETLER #Osmanlıspor
TFF 1. Lig maç programı açıklandı
Hasan Kılıç takımdan ayrıldı
Maça Çeyrek Kala Bugün 20.00'da
İsmet Taşdemir'den Osmanlıspor'un ilk yarı değerlendirmesi
1
Temsilcilerimiz devre arasına nasıl girdi?
Balıkesirspor 1 -1 Osmanlıspor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿