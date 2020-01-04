Osmanlıspor satıldı mı?

Trabzon'un internet haber sitesi 61 Saat'in haberine göre Osmanlıspor, Osman Ayvaz'a satıldı. Siteye verdiği röportajda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşmelerde bulunduğunu söyleyen Ayvaz, "Projelerimiz doğrultusunda Osmanlıspor’u yeniden yükselişe çıkarmayı hem Türk futbolu hem Ankara hem de Trabzon’a hayırlı olmasını diliyorum. “ ifadelerini kullandı.
TFF 1. Lig’de mücadele eden Osmanlıspor Kulübü’nü satın aldığı iddia edilen Ayvaz, daha önce Akçaabat Sebatspor ve Zağnosspor kulüplerinde başkanlık görevlerini yürütmüştü.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.