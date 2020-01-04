Osmanlıspor satıldı mı?

Trabzon'un internet haber sitesi 61 Saat'in haberine göre Osmanlıspor, Osman Ayvaz'a satıldı. Siteye verdiği röportajda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşmelerde bulunduğunu söyleyen Ayvaz, "Projelerimiz doğrultusunda Osmanlıspor’u yeniden yükselişe çıkarmayı hem Türk futbolu hem Ankara hem de Trabzon’a hayırlı olmasını diliyorum. “ ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig’de mücadele eden Osmanlıspor Kulübü’nü satın aldığı iddia edilen Ayvaz, daha önce Akçaabat Sebatspor ve Zağnosspor kulüplerinde başkanlık görevlerini yürütmüştü.

