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TFF 1. Lig maç programı açıklandı
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TFF 1. LİG MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI

TFF 1. Lig maç programı açıklandı

TFF 1. Lig 1, 2 ve 3'üncü hafta programlarında Ankara takımları kimlerle karşılaşacak?

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TFF 1. Lig'in 1, 2 ve 3'üncü hafta programları TFF resmi sitesinden açıklandı. Programa göre Ankara takımlarının karşılaşmaları şöyle...

       18. Hafta Fikstürü

  • 18.01.2020  14.00 Keçiörengücü - Eskişehirspor
  • 18.01.2020  16.30 Boluspor - Osmanlıspor 

      19. Hafta Fikstürü

  • 25.01.2020 16.30 Osmanlıspor - Keçiörengücü 

      20. Hafta Fikstürü

  • 31.01.2020 19.00 Adanaspor - Osmanlıspor
  • 01.02.2020 14.00 Keçiörengücü - Adana Demirspor
Keçiörengücü, 1. Lig'e damga vurdu
Hasan Kılıç takımdan ayrıldı
Maça Çeyrek Kala Bugün 20.00'da
İsmet Taşdemir'den Osmanlıspor'un ilk yarı değerlendirmesi
1
Teknik direktörlerden maç sonu açıklamalar
Keçiörengücü 1 - 0 Akhisar Bld
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