Ankaragücü'nden transfer açıklaması

Radyospor’da Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın canlı yayında sorularını yanıtlayan Tamer Açar’ın açıklamaları şöyle:

"Antalya’da kamp yapıyoruz. Ligin ikinci yarısına hazırlanıyoruz. Ligin ilk yarısında kazanamadığımız maçlar var. Galatasaray maçında 2-0’dan 2-2’yi yakalamak önemliydi. Özellikle deplasmanda aldığımız 1 puana seviniyoruz. Bir özgüven eksikliği var. Onu da gidereceğimizi düşünüyorum" dedi.

EKSİ 3 PUAN CEZASI GELECEK Mİ?

Açar, "5 tane dosya sayısı yok. Normalde 39 tane dosya var. 5 tane olan dosya, -3 puanla alakalı. Hallettiğimiz dosyalar büyük dosyalar. Transfer yasağını aşmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Bize yardımcı olan arkadaşlarımız var, ulaşamadığımız arkadaşlar var. -3 puanla ilgili bir sorun yaşamayız diye düşünüyorum.Transfer yasağının aşılması için 26 tane dosya var. Mahkemeye ilave edilmiş 13 tane daha dosya var. Hepsini temizleme gayreti içindeyiz. Zor bir dönemde göreve geldik" diye konuştu.

HOPF KONUSU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Açar, "Bizim şu anda ön anlaşma yaptığımız oyuncu yok. Bu dosyaları halletmeden olmaz. Zor dosyalar var. Hopf dosyası var. 2 milyon Euro gibi bir dosyası var. Ulaşamıyoruz bile kendisine. İlerleme kaydedemiyoruz. Sıkıntılı dosyalarımız var. 8 hafta futbol oynamış bir arkadaşın 2 milyon Euro gibi bir ücret istemesi kafamıza yatmıyor. Doğru değil bu. İnsanların da biraz vicdanlı olması lazım. Bu camianın yaşaması için bazı insanların da fedakarlık yapması gerek. Bizle anlaşan yerli, yabancı futbolcular var. Ama Hopf konusunda sıkıntı yaşıyoruz" açıklamaları yaptı.

"TRANSFERİ AÇAMAZSAK BİLE LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Açar, transfer tahtasının açılıp açılmayacağı konusuna da değinerek, "Başkanımızın da açıklamaları var. O da iyi bir Ankaragücü taraftarıdır. Transferin açılmasını çok istiyoruz. Başkanımız açılırsa çok mutlu olacaktır. En çok mutlu olacak insanlardan biridir. Ben de o da derneklerden geldik. Biz umudumuzu kaybetmedik. Transfer tahtası açılmazsa bile ligde kalacağımıza inanıyoruz. Geldiğimizden bu yana 15 milyon gibi bir ödeme yaptık. Transferi açamazsak bile ligde kalacağımız umudunu taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AJANSSPOR