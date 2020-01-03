Spor Ankara'da bu hafta DSİ Spor konuşuldu

Amatör futbolun sesi Spor Ankara'nın bu haftaki konuğu DSİ Spor Teknik Sorumlusu Halis Coşkun idi.Coşkun, Murat Kandazoğlu ve Ali Öcal'ın sorularını yanıtladı. Coşkun, Bayram Akyer Spor Amatör Ligi'ni genel olarak değerlendirirken kulübün amaçları hakkında da aktarımlar yaptı. Centilmence yarışmak istiyoruz diyen Coşkun, Sincan Belediyespor'u geçme konusunda da iddialı konuştu. Bayram Akyer'in amatör spora katkılarına değinilen programda Coşkun, Akyer için "bir semboldü" ifadesini kullandı. Sincan Belediyespor'un arkasından yarışımızı başarılı bir şekilde devam ettiriyoruz diyen Coşkun, " İkinci devre zor geçecek. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah mutlu sona biz ulaşacağız. Sincan'ı olduğu yerde rahat ettirmemeye çalışacağız. Ama bunu centilmence yapacağız." dedi.